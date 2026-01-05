全国高校サッカー選手権で、県代表・夏のインターハイ王者の神村学園は4日、神奈川県代表の日大藤沢に勝利し、準決勝にコマを進めました。夏冬二冠まであと2勝、これまでの戦いぶりを振り返ります。



大晦日、2回戦からの登場となった神村学園。初戦の相手は、愛知県代表・東海学園でした。試合は前半19分、倉中のゴールで幸先よく先制に成功します。すると、ここから13番・日髙が大暴れ。前半25分にダイレクトボレーを叩きこむと。33分には頭で2点目。さらに、後半にも鮮やかなミドルシュートを決め、ハットトリックを達成します。その後も主導権を握り続けた神村は東海学園にシュートを一本も打たせず、6対0で快勝しました。





年が明けた3回戦。29年ぶりの出場で快進撃を見せていた滋賀県代表の水口と対戦。この日もゲームを支配したのは神村でした。前半29分。倉中が左足で鮮やかなシュート。2試合連続で先制点をあげました。後半も神村の猛攻が続きます。後半2分、左サイドを突破した日髙がエリア内まで進入。こぼれ球を右サイドバックの細山田が押し込んで追加点。その後、日髙がさらに1点を追加した後半18分。左サイドバックの荒木がセンス抜群のアーリークロス。ダイビングヘッドで押し込んだのは、またも日髙。今大会の5点目を挙げ、得点ランキングで単独トップに躍り出ました。試合終了間際に、コーナーキックから今大会初めてシュートを打たれますが、キャプテン中野が必死のゴールカバー。さらに、カウンターからピンチを招くもキーパー寺田がファインセーブ。無失点でベスト8までたどり着きました。そして迎えた、4日の準々決勝。（神村学園・有村監督）「未来というのものは、掴み取っていかないと、いい未来は訪れない。お前たちが楽しんで躍動して、このゲームをしっかりと勝って終わる。それが望ましい。1年間そのためにやってきているわけだから、この試合に全てをかけましょう」（神村学園・中野主将）「いつもどおりチームのために戦って、仲間を信じて楽しんで、絶対国立行きましょう！」相手は神奈川県代表の日大藤沢でした。試合は前半29分。福島が高い位置でボールを奪うと、こぼれたところを9番・倉中。左足で冷静に流し込み、3試合連続で倉中が先制点を奪います。さらに、攻勢を強める神村は後半13分。高い位置からプレッシャーをかけ、ショートカウンターから倉中が追加点を挙げます。しかし、後半17分、日大藤沢にペナルティーエリアの外からシュートを決められ、今大会初失点を喫します。1点差に迫られた神村でしたが、ここから倉中がさらに爆発。キャプテン中野のスルーパスから今度は右足でハットトリックを決めると、さらにコーナーキックから頭で4点目。日髙を抜き、倉中が得点ランキングトップに躍り出ました。4対1で日大藤沢に勝利し、3大会ぶりのベスト4進出を決めました。（神村学園・倉中悠駕選手）「この準々決勝で自分が（得点ランキングの）トップに上がろうと考えて試合に臨んだ。目標の大迫勇也を超すというのは、まだ達成できていなので、準決勝と決勝で超せるようにもっと点数をとりたい」（神村学園・有村圭一郎監督）「4点うまく取ってくれたと思う。自分たちらしく鹿児島らしい勢いのあるサッカーを見せたい」準決勝は1月10日、国立競技場で福島県代表の尚志と対戦します。インターハイの準決勝でも戦い、2対1で勝利した相手です。県勢初の夏冬二冠まであと2勝です。