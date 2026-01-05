タレントのマツコ・デラックスが５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。スキーにまったく行かなくなった理由を明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、スキー場の数が過去最少の４１７か所となり、ピーク時から４割減少。２０２４年にスキーを経験した人も推計２８０万人と１５年の４８０万人から大きく落ち込んでいるという記事が紹介された。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「最後にスキーに行ったのはいつですか？」と聞かれたマツコは「いや、もう２２、３年は経ってる気がするけどな」と返答。

「子供の時とか若い時はあんまり感じなかったんだけど、ある時にリフト待ちしてる時に『もういい』と思ったの。寒すぎて。猛吹雪の中でリフト待ちで３、４０分は待つじゃない？ 『えっ、何やってんだろう？ 私』って思って。吹雪の中で野ざらしのリフトに乗るのを私はなぜ待ってるんだろう？って。そのまま並ぶのやめて、ラーメン食って。『体、温めなきゃ』って思って。それで行かなくなっちゃったの。やっぱ、年かねえ？」と実体験を明かしたマツコ。

「何やってんだろう？を超えた人がジジイ、ババアになっても（スキーを）やってんだよね、きっと」と結論づけていた。