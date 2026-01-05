ワセダベアのぬいぐるみと伊藤樹投手

東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト２位で入団した秋田県美郷町出身の伊藤樹投手が思い入れのあるぬいぐるみを持って入寮しました。

美郷町出身で早稲田大学から入団した伊藤樹投手は５日、プロ生活の拠点となる仙台市の「犬鷲寮」にやってきました。

遠征の時に使うマットレスなどとともに一緒に寮に連れてきたのは、早稲田大学マスコット“ワセダベア”の大きなぬいぐるみでした。

【伊藤樹投手】

「指名あいさつの時に（早稲田大学）応援部から頂いて買うとなかなか高い品物なので大事にしたいなと思いますし、早稲田に行ったからこそこの道が開けたと思いますのでしっかりと“ワセダベア”に見守られながら頑張りたいと思います」

年末年始を秋田で過ごした背番号２０のルーキーは、９月には地元こまちスタジアムでの公式戦開催予定もあるなか、プロへの一歩を踏み出しました。

「（地元の人たちが）声をかけに来てくださったので本当にありがたい。１週間ぐらいを実家で過ごせたかなと思います。２月のキャンプに向けてそこから実戦が始まると思うのでしっかりと戦力として入っていけるように、成果を１月しっかり出せるようにまずはけがしないように頑張りたいと思います」