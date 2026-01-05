サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロは5日、それぞれ今年の初練習を行い特別なシーズンに向けて始動しました。

石粼新監督のもと、約400人のサポーターが見守るなか始動した松本山雅。新加入選手15人を含む29人が新シーズンを戦い抜く体を作るため、フィジカルトレーニングなどで2時間汗を流しました。昨シーズンは過去最低となるJ3・15位に終わった松本山雅。攻守の立て直しが求められています。





松本山雅FC・石粼監督「（選手は）すごく積極的にトレーニングに参加していますし、今のトレーニングを続けていれば必ず強くなるんじゃないかなと思います。」地区ごとのJ2・J3チームが半年間争う新シーズン。チームは1月26日から鹿児島県で1次キャンプに臨み、開幕戦は2月7日にアウェーでJ2の大宮と対戦します。

長野市でメディア向けに今シーズンの初練習を公開したパルセイロ。新加入選手11人を含む31人がボール回しなどで2時間ほどトレーニングを行いました。去年、J3・19位とふがいないシーズンに終わったパルセイロ。就任2年目となる藤本監督は勝利にこだわる新たなチームづくりを誓います。



AC長野パルセイロ・藤本監督

「目の前の1試合に対して、全力で勝ちにこだわるサッカーをしていきたい。」



チームは1月12日から静岡県で1次キャンプに臨み、開幕戦は2月7日にアウェーでJ2磐田と対戦します。