【リオデジャネイロ＝大月美佳、ワシントン＝淵上隆悠】米軍が軍事作戦を展開した南米ベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領は４日、米国に協力する意向を示す声明を発表した。

ニコラス・マドゥロ大統領の拘束を受け、米側に抵抗する姿勢を示していたが、態度を一変させた。圧力を強める米側との対立激化は得策ではないと判断した模様だ。

ロドリゲス氏は、自身のインスタグラムにスペイン語と英語で声明を投稿した。「我が国は外部からの脅威がない暮らしを望んでいる」として再攻撃を控えるよう米側に求めたほか、「トランプ大統領、私たちは戦争ではなく、平和と対話に値する」と呼びかけた。米側との「均衡の取れた敬意ある関係」構築を望む姿勢も示した。具体的な協力内容には触れていない。

インスタグラムには、内務・法務相や国防相らマドゥロ政権の実力者が一堂に会する閣議の写真も投稿された。米国への協力方針が閣内で一致したことを示す意図がありそうだ。

ロドリゲス氏は３日の演説で「帝国の植民地にはならない」と語っていたが、米側の圧力を受け、対話姿勢に転じた模様だ。トランプ氏は３日の記者会見で、先の軍事作戦を「第１波」と呼び、「必要ならより大きな第２波の準備ができている」と警告した。４日も記者団に対し、「彼女（ロドリゲス氏）はマドゥロ氏よりひどい状況に直面するかもしれない」と脅した。

米国のルビオ国務長官は４日、米ＮＢＣのインタビューで、「我々はベネズエラを特定の方向に進ませたい」と語り、ベネズエラ側に石油資源を巡る腐敗の解消や麻薬密輸の撲滅、ベネズエラ国内で活動するイランの関係者排除を求める考えを示した。こうした政策に向けて、ベネズエラ近海の「封鎖」を続けることも表明した。石油タンカーなどの出入りを制限し、石油収入に頼るベネズエラを服従させる思惑がある。

トランプ氏は３日、米国がベネズエラを「運営」すると宣言したが、ルビオ氏は直接統治を行う考えはないと強調した。マドゥロ氏拘束後に米軍がベネズエラ本土から撤退したとも主張した。トランプ氏の発言で国際社会に動揺が広がり、沈静化を図った模様だ。

米国で麻薬密輸への関与などの罪で起訴されているマドゥロ氏は５日朝、ニューヨーク市内の拘置所から同市マンハッタンにヘリで移送された。厳重な警備態勢の中、装甲車両に乗せられて裁判所に向けて移動した。茶色っぽい上下の服を着て、手錠をかけられていた。裁判所で罪状認否が行われるとみられる。