結婚して「自分って性格変わったな……」と思うことってありませんか？ ポジティブな変化ならいいですが、多くの女性は「私ってこんなに怒る性格だっけ？」と日々イライラしていることに違和感を抱いているでしょう。そのイライラの原因は旦那さんである場合が多いようで……？ 今回は、喧嘩中の夫の挑発行為のせいで妻がさらにキレた話をご紹介いたします。

妻の前に鏡を差し出す夫

「結婚してから夫にイライラすることが増えて、怒りっぽくなってしまいました。元々は人にイライラするような性格じゃなかったのに、家事をやらないだらしない夫と生活していると、毎日ムカつくことが多いんですよね。

ある日、部屋を散らかして片付けもしない夫にキレたら、夫が部屋を出て行ったんです。するとすぐに戻ってきて、私の顔の前で鏡を差し出し『自分で自分の顔見てみろよ』『どう見ても鬼だろ』と言われ、さらに怒りが込み上げてきました……。夫に『鬼嫁にさせてんのはどう考えてもお前だろ！』と言って鏡を振り払おうとしたら、『おー、危ない危ない』『鬼だから乱暴だな』と言われ、この人とやっていくのは無理かもしれないと悟りました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 怒っている顔を鏡で見せようとするなんて、完全に挑発していますよね……。自分の非を認めずにいつまでもこんな態度でいるつもりなら、奥さんに捨てられるのは時間の問題かもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。