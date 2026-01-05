柏崎刈羽原発の再稼働をめぐって大きな節目を迎えることし。東京電力は1月20日に6号機を再稼働させる予定です。花角知事は東京電力に対し「安全第一に進め、地域との共生を図る取り組みをしてほしい」と述べました。



〈柏崎市 桜井雅浩市長〉

「あと2週間もすると原子力発電所が動きます。脱炭素エネルギーを発信する柏崎が現実としてあります」



職員に向けた年頭の訓示で原発の再稼働に触れた柏崎市の桜井市長。





〈柏崎市 桜井雅浩市長〉「エネルギー価格、物価が高騰する中で市民の皆さまからの様々な願いをできる限り耳を傾け、かなえていかなければなりません」国や東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。6、7号機をめぐっては12月、花角知事が赤沢経済産業相と面会し、再稼働に「了承する」と伝え、地元同意の手続きは完了しています。これを踏まえて東京電力は原子力規制委員会に再稼働前の最終手続きとなる「使用前確認」を申請。1月20日に6号機を再稼働させる予定です。柏崎刈羽原発が再稼働すれば14年ぶり。そして、福島第一原発の事故後、東京電力としては初めての再稼働となります。花角知事は5日の会見で東京電力に対して次のことを求めました。〈花角知事〉「再稼働にあたって安全第一に慎重に進めてほしいことに加えて地域の理解を得ていく取り組み共生を図る取り組みをしっかり進めてもらいたい。避難路の整備や屋内退避施設いわゆる避難所の整備、これらは本当に迅速に進めていかなければと思っています」5日夕方から始まった柏崎市の賀詞交換会。柏崎刈羽原発の稲垣武之所長の姿もありました。〈柏崎刈羽原発 稲垣武之所長〉「何か起こったら必ず関係者が集まって議論をし、 適切な対処をしていくのが重要だと思っていますので、安全最優先でひとつずつ進めてまいりたい」1月20日にも再稼働する柏崎刈羽原発。長年の課題がことし、大きな節目を迎えようとしています。