1月5日午前０時。熱田神宮・上知我麻(かみちかま)神社では、恒例の「初えびす」が行われました。

ことしは約７万人が訪れ、神社は熱気に包まれました。お札を握りしめ、我先に授かろうと目指すのは、商売繁盛のご利益があるとされる「一番札」。そして、次々と福をかき寄せるといわれる「福熊手」です。

特大サイズに寄せる思い…

(2万円の福熊手を手にした会社員・建設業)

「商売繁盛。それだけです。ことしはぶち上げた1年にしていこうと思います」

（一緒に訪れた女性）

「(彼を)支えていきます」

(去年の福熊手を返納 製造業経営)

「ずっと親父の代から買っているので。毎年来ています。これ(去年のもの）は中サイズ。前に大きな熊手を買ったけれど、景気が悪かったからちょっと遠慮した」



(去年の福熊手を返納 会社員・デザイン業)

「この戦いにことしも挑んでいきます。絶対にことしも特大サイズを取って商売繁盛や！！」

最も大きな福熊手は、長さ185センチほどで5万円。それでも次々に手にしていく参拝者の皆さん。わずか10分ほどですべてが渡りました。

(5万円の福熊手を手にした建築業経営者)

Q.毎年？

「3年連続ですかね」

Q.ことしも一番大きいサイズがよかった？

「1回買うとどうしても続けないと」

Q.ご利益はありますか？

「あると思います！」

店には特大サイズの福熊手を飾る専用の場所が…

(5万円の福熊手を手にした大学生)

Q.毎年？

「毎年です。（父が）飲食店やっています。手伝って取りにきた」



飲食店を経営する父親と訪れていた、大学生の男性は見事に5万円の福熊手を授かることができました。愛知県・大府市にあるお店に伺ってみると…。

（寿司割烹 なだか 柿原誠太郎さん）

Q.飾る場所は決まっている？

「はい。店を建て直す前からずっと熊手を買っていたので、建て直したときに熊手を置く場所を作ろうということで」



店の入口横にある福熊手専用の飾り棚は、22年前に設置したといいます。

（寿司割烹 なだか 柿原さん）

「今回は例年になく厳しかったですね。人が多かったのと後ろからのプレッシャーがことしはちょっときつかったです。飾る場所があるので、買えなないのは情けない。ひと安心です」

Q.今後5万円の熊手が手に入らなかったら？

「いや5万円を買い続けます」

Q.3万円に下げるとかはしない？

「しないです。縁起物なので下げはしません！必ず5万円！！」