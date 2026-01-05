小物を飾るのもNO！汚れやすい場所には極力モノを置かないに限る！
モノがないリビングをキープできる理由は、家族との「私物持ち寄り＆持ち帰り」ルール
※記事上の画像はイメージ画像です。
家からモノが減ったときの快感が、三度の飯より好き！というほど、モノを減らすことばかりを考えているゆるりまいさん。おかげで自宅は驚くほどなんにもない状態に。でも、一緒に住む家族とはどう折り合いをつけているのでしょうか。衝突もありつつ辿り着いた、片付けが苦手な夫と母と暮らす、ゆるり家の暮らし方ルールをご紹介します！
■【洗面所の収納棚】捨てたい私と、捨てたくない母 。攻防戦に勝つ秘策
家を建てる際、我が家の荷物が一体どれくらいの量にまで絞れるのか見当が付かなかった私は、設計士さんに「ありったけの収納を希望します！」とお願いしました。その結果、床から天井までの大容量の収納棚が誕生しました。が、しかし今。その大容量の収納棚は、がらーーーん。我が家で捨て変態なのは私だけ。家族の物を含めたら、物は決して少なくないはず！と思っていたのですが、個々の洗面道具はさほど量がなく、洗剤など消耗品の管理も私が行っているので、収納する物が特になかったのです。
しかも、そこからさらにバスタオルとマットを捨てる暴挙に出た私。しかし（当然ながら）最初は母に猛反対されました。そこでボディータオルで全身拭 いて、お風呂場で足の裏まできれいに拭けばいいと主張したのです。最初は渋っていましたが「洗濯の負担が軽減されるよ！」など説得を繰り返し、ボディータオルでも全身いけると気付いた母に、やっと捨てることを認められました。
もともと、十分なスペースがあったのに、さらにバスタオルとマットまで減らされた大容量収納。「収納の達人」が、この無駄づかいっぷりを見たら、怒って収納便利グッズを投げつけてくるかもしれない。でもあえて私はその怒りに立ち向かおう。だってこのがらーん具合を見ると、とても心が休まるんだもの。ここはもはや、捨て変態御用達のパワースポット。
洗面所は、家族の清潔を生み出す聖地でもあります。そんな我が家の聖地を汚したくない。小物や花で飾ることもしません。なぜなら物が増えた分、掃除の手間が増えるから。「汚れやすい場所には必要以上に物を置かない、手間をかけない」私のずぼらスピリットが、がらーんとした収納棚を生み出したのかもしれません。
■【洗面所】広くした洗面所で、混み合う朝の洗面所をストレスフリーに
以前の家では洗面所がとても狭く、一人が使っていたら他の家族は手も洗えず、忙しい朝は大変。イライラして喧嘩になることも度々ありました。そこで、新しい家では最低でも2人は洗面台の前で支度ができるよう、ゆとりある洗面所にしたのです。
朝、起きたら寝ぼけまなこで夫とともに、ボーツと準備。目が覚めてきたら、今日見た夢の話や一日の予定なんかを話しながら、洗濯機のスイッチをオン。たったそれだけの時間なのに、憂欝でイライラしていた朝が、今ではめっきり爽やかモードに。前の家でも、モノを少なくして少しでも空間を広げていたら、朝の見え方が違っていたかもしれないな…。なんて、今になって思うこともあります。
著＝ゆるりまい／『なんにもない部屋の暮らしかた』