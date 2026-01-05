県庁は5日が仕事始めで、塩田知事が職員に年頭の挨拶をしました。



5日が仕事始めだった県庁。塩田知事が、庁内放送で年頭の挨拶をしました。



（塩田知事）

「昨年は、今後の県勢発展に向け明るい展望がもてる成果もありました。特に、お茶については令和6年産の荒茶生産量で、本県が初めて全国1位となり…」



一昨年の農業産出額が過去最高だった鹿児島。荒茶を含むお茶の産出額も全国トップを達成し、名実ともにお茶どころとなりました。担当する農産園芸課でも、職員が知事のあいさつを真剣な表情で聞いていました。





（県農産園芸課・職員）「年始の挨拶を聞いて、すごく期待されているなというのが率直な思いです。知事の期待に応えられるよう頑張っていきたいと思います」この後、塩田知事は年頭の会見に臨みました。県が計画するスポーツ・コンベンションセンターは、設計事業者の審査が行われています。県は、高度な専門性を持つ事業者の技術的な支援を得て建設費の抑制を目指す「コンストラクション・マネジメント方式」を導入することを検討しています。（塩田知事）「委託するお金以上の効果が得られる。建設費を適正に管理していく上で有用な方式だと考えている。県としても、できるだけやるのであれば基本設計の時から早い方がいいと伺っている。そうした点も踏まえて検討していきたい」設計の段階からコンストラクション・マネジメント方式を導入することに前向きな姿勢を示しました。