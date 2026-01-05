サッカーJ3、鹿児島ユナイテッドFCの新体制発表会見が、5日開かれました。



選手25人のうち、大卒ルーキー2人を含む8人が新加入しました。指揮を執るのは、村主 博正監督49歳。相馬前監督のスタイルを引き継ぎながら、さらに強いユナイテッドを作り、J3優勝、そしてJ2昇格を目指します。



（鹿児島ユナイテッドFC 村主博正新監督）

「相馬さんがやってきたことを積み上げながら、ゴールに向かう回数を増やし、よりアグレッシブで、よりタフな、もっと強いチームを作っていきたい」





新加入選手の中には、おととしユナイテッドでプレーした有田 稜選手の姿もありました。（J2山形から移籍した有田稜選手）「白波スタジアムのあの雰囲気の中でもう一度プレーできることの幸せを覚えていたので、もう一度あそこでプレーしたいと思い、移籍を決めた」また、新加入の嵯峨 理久選手は、村主監督とともにJ1岡山から移籍してきました。（J1岡山から移籍した嵯峨理久選手）「ストロングポイントは両足のクロスです。より多くの勝利をサポーターの皆さんと分かち合えるよう、6日からのトレーニングに100％で取り組み、勝利に貢献できるよう頑張ります」新体制でスタートを切ったユナイテッドは6日、鹿児島市のユニータで初練習を行います。