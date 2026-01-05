スーパーで21歳従業員の男が店内の紙製品に放火し巨大な火柱　客が消火も被害額1500万円超　アメリカ・ニューヨーク

アメリカ・ニューヨークのスーパーマーケットで、炎が立ち上る瞬間をカメラが捉えていました。

スーパーの陳列棚から突然商品が落下。

炎に包まれています。

異変に気付いたのか、すぐそばにいた客も慌てて後ずさり。

カートを引いて一目散に逃げ出します。

炎は一瞬で燃え広がり、巨大な火柱に。

映像をよく見ると、この辺りに置かれているのはトイレットペーパーなどの紙製品。

このため、あっという間に燃え広がってしまったとみられます。

このまま火の勢いが強まってしまうのか。

店内に煙が立ち込め始めた次の瞬間…、店内にいた客が果敢にも煙の中へ。

延焼を防ごうとしているのか棚から商品を取り除いていきます。

その後、消火器を持って駆け付けた別の買い物客によって何とか火は収まりましたが、被害額は10万ドル、日本円で1500万円を超える見込みだということです。

実はこの火事の原因は放火。

地元消防によりますと、店内の防犯カメラに21歳の従業員の男が商品棚の紙製品に火を付ける様子が記録されていたということです。

幸い、けが人はいませんでした。