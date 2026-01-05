忠願寺莉桜擁する東九州龍谷や名門の古川学園らが2回戦へ駒を進める【春高バレー女子1日目】

第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子1回戦が5日（月）に行われた。

Aコートの第2試合では、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）ベスト8の横浜隼人（神奈川）が氷上（兵庫）にストレート勝利。2回戦に駒を進めた。

一方、Dコートの第3試合では大エース忠願寺莉桜擁する東九州龍谷（大分）が日本航空（山梨）と対戦。東九州龍谷はインターハイでベスト8、第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）で3位となった強さを見せつけ、勝利。7日（水）に行われる2回戦では都市大塩尻（長野）と対決する。

また、インターハイやわたSHIGA輝く国スポでベスト8入りした古川学園は、Aコートの第6試合で城南（徳島）に完勝し、2回戦へ進んだ。古川学園は7日、大阪国際（大阪）との2回戦に挑む。

Dコートの第6試合では、インターハイでベスト4の富士見（静岡）が松山東雲（愛媛）に白星をあげた。6日（火）に行われる2回戦で富士見は下北沢成徳（東京）と対戦する。

5日に行われた春高バレーの女子1回戦の結果、および6日に開催される1回戦と2回戦の組み合わせは以下の通り。

◼︎春高バレー2026女子1回戦試合結果（1月5日開催）



福井工大福井（福井）2－0 高崎女（群馬）

京都橘（京都）2－0 豊川（愛知）

横浜隼人（神奈川）2－0 氷上（兵庫）

旭川実業（北海道）2－0 敬愛学園（千葉）

國學院栃木（栃木）0－2 銀河学院（広島）

日本航空（山梨）0－2 東九州龍谷（大分）

八王子実践（東京）2－1 西彼杵（長崎）

青森西（青森）0－2 文京学院大女（東京）

盛岡誠桜（岩手）1－2 熊本信愛女（熊本）

高松南（香川）0－2 三重（三重）

古川学園（宮城）2－0 城南（徳島）

富士見（静岡）2－0 松山東雲（愛媛）

◼︎春高バレー2026女子1回戦対戦カード（1月6日開催）



10:00 土浦日大（茨城）vs 誠英（山口）

10:00 西原（沖縄）－ 安来（島根）

11:00 航空石川（石川）vs 米沢中央（山形）

11:00 高知中央（高知）vs 日南学園（宮崎）

12:10 近江兄弟社（滋賀）vs 岩美（鳥取）

12:10 郡山女大附（福島）vs 鹿児島城西（鹿児島）

13:20 秋田北（秋田）vs 細田学園（埼玉）

13:20 岐阜第一（岐阜）vs 富山第一（富山）



◼︎春高バレー2026女子2回戦対戦カード（1月6日開催）



14:30 福岡女学院（福岡） vs 文京学院大女（東京）

14:30 就実（岡山）vs 京都橘（京都）

15:40 金蘭会（大阪）vs 三重（三重）

15:40 下北沢成徳（東京）vs 富士見（静岡）