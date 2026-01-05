◇第34回全日本高校女子サッカー選手権 準々決勝 神村学園1―1（PK戦4―2）藤枝順心（2026年1月5日 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場）

前人未踏の4連覇を狙った藤枝順心（静岡2位）が敗退した。前回大会決勝の再戦となった準々決勝で神村学園（鹿児島）に80分間1―1の末、PK戦2―4で敗戦。今夏の全国総体3位の強敵を前に涙を飲んだ。

前半4分にFW鈴木巴那（3年）の得点で先制するも後半32分に同点に追いつかれ、PK戦では2人が失敗。中村翔監督（37）は「プレーの精度が低かった」と敗戦に唇をかんだ。

WEリーグ新潟内定MF鈴木由真主将（3年）は「申し訳ない」と涙。昨年度まで夏冬5季連続日本一に輝いていたが、今年度は無冠に終わり悔しさをにじませた。

全国総体準Vの常葉大橘（静岡1位）は暁星国際（千葉）に0―2で敗戦。5度目の挑戦となった準々決勝を突破することはできなかった。DF望月寧々主将（3年）は「ボールは握れていたが身体的なところでは相手の方が上だった」と振り返り、WEリーグ長野内定FW松浦芽育子（3年）は「プレーで違いを見せられなかった」と反省。優勝候補の静岡県勢は共に8強で終戦となった。