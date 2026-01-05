「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）

横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、大関琴桜（２８）＝佐渡ケ嶽＝は１２番相撲を取り、横綱豊昇龍に２勝５敗、新大関安青錦に２勝３敗の内容だった。

昨年は２桁勝利がなく、秋場所は右膝負傷で途中休場。ロンドン公演には不参加を余儀なくされ、右膝に不安を抱えながら出場した九州場所は８勝と何とか勝ち越した。

この日は一気に押し出される場面もあったが、豊昇龍を力強く押し出す一番もあった。「自分が今できるべきこと、やるべきことを、しっかりやるっていうことだけなんで。そこが流れとして出せればなという感じです」とテーマを口にした。

一昨年の九州場所で初優勝し、昨年の初場所は綱とりだった。琴桜は「２ヶ月弱前ぐらいは土俵にすら降りられなかったですから。３ヶ月前はね…。それを考えたら、とは思いますけど、まあしっかり戻すために準備をしてきているので」と前を向いた。

豊昇龍、大の里が先に横綱に昇進し、安青錦に追いつかれた状況で迎えた２０２６年。「しっかり上を目指してやっていくだけなんで、そこしか見ていない。悲観的なこと言っても仕方ないですから。出る以上は言い訳にならない」と言い切った。

八角理事長（元横綱北勝海）は「琴桜は前に出るようなイメージがあった」と評価した上で「昨年も言っているけれど、もう一人ぐらい横綱がいてほしいわな」と各力士の躍進を願っていた。