筧美和子、個人事務所を設立 プラチナムプロダクションとは業務提携へ
女優の筧美和子が5日、インスタグラムを更新し、今後の活動体制について発表。2026年より、これまで所属してきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所「sui」を立ち上げることを明かした。
【写真】個人事務所を設立を発表した筧美和子
投稿で筧は、「このたび、2026年より これまでお世話になってきたプラチナムプロダクションとは業務提携という形に移行し、新たに個人事務所『sui』を立ち上げることとなりました」と報告。長年所属してきた事務所への感謝を述べつつ、「今後はそれぞれの形で関わりながら、私なりの在り方を築いていきたいと思っています」とつづっている。
今後の活動については、引き続きプラチナムプロダクションのサポートを受けながら、個人事務所「sui」ではYouTubeチャンネル「miracora uchu.」の制作をはじめ、クリエイティブな活動の幅を広げていくと説明。「今後も俳優としての歩みを大切に重ね、これまで以上に表現の幅を広げていけたら」と、俳優業への意欲も示した。
最後は「新しいスタートを、あたたかく見守っていただけましたら幸いです」とファンや関係者へ呼びかけ、決意を新たにしている。
引用：「筧美和子」インスタグラム（＠miwakokakei）
