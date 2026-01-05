『不適切にもほどがある！』オフショットに反響「続編も期待」「最高でした」
ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）の番組公式インスタグラムが更新。4日に放送されたスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』のオフショットが公開された。
【写真】連ドラ版『不適切にもほどがある！』オフショット大放出
投稿では「ご視聴ありがとうございました」「新年早々不適切にもほどがありすぎてすみません！！ 皆さん楽しんで頂けましたか？」「またどこかで」とコメントを添え、阿部サダヲ、河合優実、坂元愛登の3人が並んでポーズを決めるオフショットを披露。劇中とは異なるリラックスした表情が印象的な1枚となっている。
この投稿に対し、視聴者からは「ふてほど最高！面白かったです」「続編も期待しています」「まだまだ続けて欲しいです」といった声が相次いでいた。
引用：金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』公式インスタグラム（@futeki_tbs）
