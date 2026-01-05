【しまむらのリブニット】が最強！「すでにほぼ毎日着てる」「1枚はマストで欲しい」だって♡

冬のレイヤードコーデで活躍する、着まわし力の高い「リブニットトップス」。今回は、おしゃれなママコーデを提案する@aiii__13kさんが「ほぼ毎日着てる気がする」「1枚はマストで欲しい」と絶賛する【しまむら】の「リブニットトップス」をご紹介。コーデの幅がぐっと広がる優秀トップスをさっそくチェック！

冬のレイヤードコーデで重宝しそうな一枚

【しまむら】「ハイネックムジリブPO」\1,089（税込）

Vネックベストのコーデに、リブニットトップスをプラス。取り入れるだけで、一気に冬らしくあたたな雰囲気になるのが魅力です。主張しすぎないシンプルデザインなので、存在感のあるアイテムとのレイヤードにもぴったり。合わせやすいリブニットトップスが、しまむらならプチプラでゲットできます。

差し色でコーデのおしゃれ度を底上げ

フィット感のあるリブニットトップスは、ボリューミーなベストとも好相性です。こちらは「ハイネックムジリブPO」の中黄緑を取り入れたカジュアルコーデ。グレーベースの洗練された着こなしに、さりげなくカラーをプラス。派手すぎない絶妙な色味なので、大人コーデにもマッチしやすいです。

Writer：licca.M