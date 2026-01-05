Aile The Shotaが、新アートワークを解禁した。

1stアルバム『REAL POP』のコンセプトを受け継ぎ、Aile The Shotaにインプットされた感情や情報が音楽として咲き、世界と接続していくイメージを落とし込んだアートワークとなっており、2ndアルバム『REAL POP 2』で次のフェーズへ進んだことを感じさせる内容となっている。

▲2nd Album『REAL POP 2』数量限定版

▲2nd Album『REAL POP 2』通常盤

アートワークを手掛けるのは、2025年春より春夏秋冬のシングル作品を共に制作してきたクリエイティブエージェンシー／ビジュアルプロダクションの“maxilla”が担当。Aile The Shotaの音楽性がさらに広がる『REAL POP 2』の世界観にぜひ注目してほしい。

さらに、『REAL POP 2』を引っ提げて3月より開催される全国11都市を回るツアーのキービジュアル、ロゴも発表された。チケットは、本日20時よりAile The Shota fanclub及び、BMSGの運営するオンラインサロン「B-Town」にて2次先行受付が開始する。

また、『REAL POP 2』のリリースに先駆けて、Aile The Shotaが新たなジャンルへと挑戦したリード曲｢開花宣言｣が1月28日(水)に先行配信されることが決定した。

本楽曲を手掛けるのは、アイナ・ジ・エンド、なとり、Ayumu Imazu、Imaseなど国内外問わず様々なアーティストを手掛けるプロデューサー・Shin Sakiura。80〜90年代に世界的に流行した”New Jack Swing”を取り入れたリスナーの心を感情のままに踊らせるREALなPOPSとなっている。

｢開花宣言 (Prod. Shin Sakiura)｣

2026.01.28 (水) デジタルリリース

Pre-add / Pre-save : https://lnk.to/ats_kaikasengen

2nd Album『REAL POP 2』

2026.02.18 (水) 発売 【数量限定盤】CD+Blu-ray (3DISC)

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000(税込み) / ￥11,819(税抜き)

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック(ページ数未定) 収録内容

-CD- 開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)SAKURA (Prod. Taka Perry)ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)月見想 (Prod. 蔦谷好位置)Fantasize (Prod. Alenoise)

09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)

10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)

11.キセキセツ (Prod. Taka Perry) 開花宣言 (Prod.Shin Sakiura)SAKURA (Prod. Taka Perry)ShyなBaby (Prod. Sam is Ohm)ENOSHIMA ORANGE BLUE (Prod. Taka Perry)向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)レイドバック (Prod. Ryo ‘LEFTY’ Miyata)月見想 (Prod. 蔦谷好位置)Fantasize (Prod. Alenoise)09.りんごじゅーす (Prod. HIRORON)10.ハナユキ (Prod. UTA, LOAR)11.キセキセツ (Prod. Taka Perry) -Blu-ray DISC 1-

・Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”

March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER -Blu-ray DISC 2-

・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜 【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300(税込み) / ￥3,000(税抜き)

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：シリアルコード付き 収録内容

-CD-

※BMSG-0025と収録内容共通

＜Aile The Shota Oneman Tour 2026 “キセキセツ”＞

2026年03月20日(金・祝)

鹿児島 CAPARVO HALL

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月21日(土)

福岡 DRUM LOGOS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年03月28日(土)

埼玉 HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月04日(土)

新潟 新潟LOTS

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月19日(日)

岡山 YEBISU YA PRO

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月25日(土)

石川 金沢RED SUN

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年04月29日(水・祝)

大阪 BIGCAT

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月08日(金)

宮城 仙台Rensa

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年05月09日(土)

北海道 札幌 PENNY LANE24

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月23日(土)

愛知 THE BOTTOM LINE

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年05月28日(木)

東京 Zepp DiverCity (TOKYO)

OPEN 18:00 / START 19:00 【チケット種別・料金】

スタンディング：\5,500(税込)

2階指定席：￥6,000(税込) ※Zepp DiverCity(TOKYO)公演のみ 【チケット詳細】

▼Aile The Shota fanclub2次先行受付

ご入会はこちら：https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members

※受付期間中に、Aile The Shota fanclubにご入会された方も対象となります。 ▼B-Town2次先行受付

ご入会はこちら：https://bmsg.shop/pages/b-town

※受付期間中に、B-Townにご入会された方も対象となります。 受付期間：1月5日(月)20:00〜1月12日(月) 23:59