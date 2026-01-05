歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が５日に自身のインスタグラムを更新し、でべその手術を行うため入院したことを報告した。酒井は過去に臍（さい）ヘルニア（＝でべそ）であると公表している。

「本日ピットイン（入院）しました。明日デベソの手術です」と伝えた。「大事ではないのでご心配なく。８日に退院して９日のブラモニで復活です！」と、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「純烈・酒井一圭 ＢＲＡＮＤ−ＮＥＷ ＭＯＲＮＩＮＧ」（金曜・前５時）で復帰予定と明かした。

純烈は大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦に出演。「年末年始は激しく仕事して、家族といて、実家に行って、職場も自宅もみんな元気なので、ゆっくりは出来ませんわ。ようやく去年からの大目標だったピットイン（個室／静寂）です」。酒井は昨年１１月に投稿した自身のＴｈｒｅａｄｓで「病院、臍ヘルニアの診察、オペの日程確定。年明け上手いことスケジュールハマった。これで病院でゆっくり過ごせるぞ」と手術が決まったと伝えていた。

酒井は２０１９年１１月に自身のＸ（旧ツイッター）で「私のデベソは臍ヘルニアです」と公表。写真集でもでべそを披露するなどファンには知られており、フォロワーからは「次に会うときはでべそではなくなってるのね」「あの可愛いデベソとお別れなんですね」「リーダー手術頑張ってくださいね」などの声が寄せられた。