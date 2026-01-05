メ～テレ（名古屋テレビ）

中部電力は5日、緊急会見を開き、静岡県の浜岡原発の再稼働をめぐり不適切事案があったと発表しました。

午後4時から始まった中部電力の緊急会見。林社長は冒頭で深く謝罪しました。

静岡県御前崎市にある中部電力の浜岡原子力発電所は、2011年に起きた福島第一原発の事故を受けて稼働を停止しています。

3号機と4号機は、再稼働に向けて現在、原子力規制委員会による審査を受けています。

その審査の過程で、「不適切事案があった」と明らかにしました。

「当社の原子力事業に対する信頼を失墜させ、同事業の根幹を揺るがしかねない事案であると極めて深刻に受け止めております」（林欣吾社長）

浜岡原発の周辺で地震が発生した場合の「振動の評価」が今回のポイントです。

中部電力は、地震動のデータを規制委員会への説明とは異なる方法で作成し提出し、意図的に都合のいいデータを選んでいた疑いがあります。

「平均値に近い波ではないものを代表波として、意図的に選定し、地震動を過小評価していたということを確認している」（林欣吾社長）

中部電力は、外部の専門家だけで構成する第三者委員会を設置し、原因の調査や再発防止策の検討を行うとしています。