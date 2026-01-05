ベリーグッドマン、ニューアルバム全貌解禁。完売のTOYOTA ARENA TOKYO公演追加席販売も決定
ベリーグッドマンがニューアルバム『SING SING SING X』の収録内容およびジャケットの全貌を発表した。
今回解禁されたジャケットは、結成当初のアルバムから7作にわたり続いてきた『SING SING SING X』シリーズを踏襲したデザイン。
アルバム全体のテーマでもある“あの頃の自分たちをもう一度”思い出すような、どこか懐かしさを感じさせるレトロな仕上がりとなっている。
あわせて収録曲もすべて発表となり、長年温めて大切に作り上げてきた「I’m home」、お馴染みのアッパーソング「チョベリグ」の第3弾やラブソングを多く含む全10曲がついに出揃った。
また、いよいよ今週の日曜日に開催を控えるTOYOTA ARENA TOKYO（お台場）での1万人規模のワンマンライブ＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞。すでに完売御礼となっていた公演だが、反響を受け、機材席開放によるチケットの追加販売がスタートした。
さらに、本日よりベリーグッドマンの直筆サイン入り大型宣伝トラックが渋谷・新宿を中心とした都内各地を走行中だ。
■『SING SING SING X』
2026年2月11日（祝・水）リリース
https://berrygoodman.com/contents/1003681
・クラウン徳間ショップ限定盤（CD+グッズ）
CRZP-60
￥5,000(税抜価格：￥4,545)
［付属グッズ］
“これからも同じ時を刻もう”撮り下ろし卓上カレンダー（2026年4月始まり）
メンバー名札ステッカー
・通常盤(CD)
CRCP-40715
￥3,000(税抜価格：￥2,727)
収録曲（クラウン徳間ショップ限定盤／通常盤 共通）
M1. Intro〜お久しぶりです〜
M2. Good Luck!
M3. チョベリグ３
M4. Black Coffee
M5. One More Time
M6. 何度も
M7. 黎明
M8. パーティーモンスター
M9. I’m home
M10. コウノトリ
■リリースイベント情報
1/17(土)13:00/15:30 広島駅南口地下広場
1/18(日)14:00 もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク
1/24(土)13:00/15:30 イオンモール橿原 1Fサンシャインコート
1/25(日)15:00 キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ
1/30(金) 19:00 インターネットサイン会
1/31(土)13:00/15:30 セブンパーク天美 AMAMI STADIUM
2/1(日)14:00 アスナル金山 明日なる！広場
■ライブ情報
＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞
2026年1月11日（日）東京・TOYOTA ARENA TOKYO [お台場]
https://berrygoodman.com/pages/arena2026
2026年2月11日（祝・水）兵庫・GLION ARENA KOBE [神戸]
https://berrygoodman.com/pages/arena2026_glionarena
時間：OPEN 16:00 ／ START 17:00
料金：指定席／着席指定席 一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000