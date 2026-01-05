ベリーグッドマンがニューアルバム『SING SING SING X』の収録内容およびジャケットの全貌を発表した。

今回解禁されたジャケットは、結成当初のアルバムから7作にわたり続いてきた『SING SING SING X』シリーズを踏襲したデザイン。

アルバム全体のテーマでもある“あの頃の自分たちをもう一度”思い出すような、どこか懐かしさを感じさせるレトロな仕上がりとなっている。

あわせて収録曲もすべて発表となり、長年温めて大切に作り上げてきた「I’m home」、お馴染みのアッパーソング「チョベリグ」の第3弾やラブソングを多く含む全10曲がついに出揃った。

また、いよいよ今週の日曜日に開催を控えるTOYOTA ARENA TOKYO（お台場）での1万人規模のワンマンライブ＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞。すでに完売御礼となっていた公演だが、反響を受け、機材席開放によるチケットの追加販売がスタートした。

さらに、本日よりベリーグッドマンの直筆サイン入り大型宣伝トラックが渋谷・新宿を中心とした都内各地を走行中だ。

■『SING SING SING X』

2026年2月11日（祝・水）リリース

https://berrygoodman.com/contents/1003681 ・クラウン徳間ショップ限定盤（CD+グッズ）

CRZP-60

￥5,000(税抜価格：￥4,545)

［付属グッズ］

“これからも同じ時を刻もう”撮り下ろし卓上カレンダー（2026年4月始まり）

メンバー名札ステッカー ・通常盤(CD)

CRCP-40715

￥3,000(税抜価格：￥2,727)

収録曲（クラウン徳間ショップ限定盤／通常盤 共通） M1. Intro〜お久しぶりです〜

M2. Good Luck!

M3. チョベリグ３

M4. Black Coffee

M5. One More Time

M6. 何度も

M7. 黎明

M8. パーティーモンスター

M9. I’m home

M10. コウノトリ

■リリースイベント情報

1/17(土)13:00/15:30 広島駅南口地下広場

1/18(日)14:00 もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

1/24(土)13:00/15:30 イオンモール橿原 1Fサンシャインコート

1/25(日)15:00 キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ

1/30(金) 19:00 インターネットサイン会

1/31(土)13:00/15:30 セブンパーク天美 AMAMI STADIUM

2/1(日)14:00 アスナル金山 明日なる！広場