64ºÐ¤ÎÊÆÂçÊªÇÐÍ¥¡¢¼ç±é¤·¤¿¼ºÇÔºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¶ìÄË¤Ç¡¢Á´¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ëー¥Ëー¡Ê64¡Ë¤¬¡¢1997Ç¯¤Î¼ç±éºî¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡õ¥í¥Ó¥ó Mr. ¥Õ¥êー¥º¤ÎµÕ½±¡Ù¤¬¶½¹ÔÅª¤Ë¤âÈãÉ¾Åª¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Æ±ºî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¿Í¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¸¥çー¥¸¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡Ö¤¢¤Î¥¹ー¥Ä¤ÏËÜÅö¤Ë¶ìÄË¤Ç¡¢Á´¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÈÄ¤Î¾å¤Ë¿²¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ê´ÆÆÄ¤Î¡Ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥åー¥Þ¥Ã¥«ー¤¬µðÂç¤Ê¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤ó¤À¡£¡Ø¤è¤·¡¢¥¸¥çー¥¸¡¢¹Ô¤¯¤¾¡£½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¡©¤ªÁ°¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï»à¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤¢¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï»ä¤òµ¯¤¾å¤¬¤é¤»¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤»¡¢¡Ø¥«¥Ã¥È¡ª¡Ù¡£¤Þ¤¿ÅÝ¤µ¤ì¡¢ÈÄ¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥Ë¥åー¥Þ¥ó¤«¤é½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£2008Ç¯9·î¤Ë83ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ýー¥ë¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥çー¥¸¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿ÍÀ¸¤Î¶â¸À¤òÌã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¡Ø¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Ë¥åー¥Þ¥ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¿ÆÀÚ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¿Í¡¹¤¬¡Ø¥¸¥çー¥¸¡ª¡Ù¡Ø¤ª¤¤¡¢¥¸¥çー¥¸¡ª¡Ù¡Ø¤ª¤¤¡¢·»¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤Í¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢»ä¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÍÌ¾¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö ¤½¤·¤Æ»ä¤¬µ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢Èà¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡ØÈà¤é¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î½õ¸À¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¥¸¥çー¥¸¤ÏÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÌ¾À¼¤Î¤³¤È¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÊÉ¤òÃÛ¤¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Î¤³¤È¤À¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡¥Ýー¥ë¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤ê¡¢Ì¾À¼¤ËÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¯¥ëー¥Ëー¡¢2026Ç¯¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡Ø¥ªー¥·¥ã¥ó¥º14¡Ù¤Î»£±Æ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î½ÀÆð¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ïº£¤Ê¤ª¸åÇÚÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë