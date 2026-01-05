環境への配慮と生産効率の両立を表現！エムジー「企業広告」

エムジーは、2026年1月より、Osaka Metro主要駅および工業系情報誌にて、企業広告を展開。

未来を担う子どもと最先端の植物工場をモチーフにしたビジュアルで、環境への配慮と生産効率の両立を表現しています。

エムジー「企業広告」

掲出開始日：2026年1月12日(月)より順次

展開場所：Osaka Metro主要駅(淀屋橋駅、本町駅、北浜駅)、工業系情報誌

エムジーが、Osaka Metroの主要駅と工業系情報誌において新たな企業広告を展開。

広告のキービジュアルには、未来を担う子どもが最先端の植物工場を見学するシーンが採用されています。

植物学と光照射技術を融合させたこの施設は、「環境への配慮」と「生産効率」を両立する、次世代オートメーションの象徴。

子どもの真剣な眼差しを通し、持続可能なものづくりに向けた技術革新と社会的な責任を表現しています。

また、即納体制の強化を約束し、ものづくりの現場の「止まらない」を全力でサポートするという同社の姿勢を提示。

迅速なサプライチェーンの実現こそが、環境への配慮と生産スピードを両立させ、これからの持続可能なものづくりを支えるというコミットメントが示されています。

Osaka Metro 御堂筋線 淀屋橋駅 駅ホーム広告

大阪のビジネス中心地である淀屋橋駅のホームに掲出されます。

掲出期間は2026年1月12日から2027年1月11日までの予定です。

Osaka Metro 御堂筋線 本町駅 駅通路広告

多くのビジネスパーソンが行き交う本町駅の駅通路にて展開。

掲出期間は2026年1月12日から2027年1月11日までの予定です。

Osaka Metro 堺筋線 北浜駅 駅通路広告

証券取引所などがある北浜エリアの駅通路にも広告が登場。

掲出期間は2026年1月12日から2027年1月11日までの予定です。

工業系情報誌

専門的な読者層を持つ工業系情報誌にも広告が掲載されます。

2026年1月号から掲載が開始されます。

環境への配慮と生産効率の両立、そして即納体制の強化による持続可能なものづくりへの貢献。

未来を見据えたビジュアルとメッセージに注目です。

