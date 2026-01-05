人口減少や原材料の高騰など、富山県内経済は多くの課題に直面しています。こうした中、今年の展望を県内経済団体のトップに聞きました。



富山市内のホテルで開かれた新春互礼会には、県内企業の社長らが出席し、今年の飛躍を誓いあいました。



物価高や人手不足など様々な課題を抱える中、県内経済団体のトップに聞きました。今年の経済のキーワードは？



県商工会議所連合会 庵栄伸会長

「投資です。それぞれの経営者の方々が自分たちの5年先を見据えて、 必要と思うのであれば、直感でいいから投資をされたらいいんじゃないかなと私は思います。政府がいろいろと、あの個人の消費を考えた施策を打ったり、新しい17分野への投資を促進させよう という動機付けを民間にしているといったことが比較的効いて、景気がそんなに落ち込むとか、それは日本だけを見るとあまりないというふうに思います」





県経営者協会 山下清胤会長「これは上という字ですが、上がる、あるいは上げる。価格転嫁がしっかり行われていれば、物価が上がっても当然だと。もうひとつは賃上げ。今それができないところは段々厳しくなっていく、ひょっとしたら淘汰されるかもしれない、そういう経済状況にあると思う」富山経済同友会 麦野英順代表幹事「今年は『自立 融合 共有』というふうに書きました。自立するためには、企業が稼ぐ力を強くすること、そうすることによって足腰の強い経済を磨くことができると、こんなふうに思います。そのためにはAIとかデジタル技術を駆使して、現場の生産性を上げると、これも大変大事なことです。例えばスタートアップ企業のアイデアと、それから地場産業の技術を融合して、新しい産業、次世代につながる新しい技術を持った企業が生まれると、こんな風に思います。結果、そこで働く意味とかですね、あるいはここで暮らす誇りのようなものを世代を超えて共有できれば、素晴らしい魅力ある富山をつくることにつながるんではないかなと」物価高や人手不足が続く中、県内企業にとっては、様々な挑戦に取り組む年となりそうです。