Ê¿Ìî¥Î¥é¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¡¡µÞ¤¤ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¿Íµ¤½÷À·Ý¿Í¡Ö¿²ÊÊ¤âÀ¨¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¿Ìî¥Î¥é¡Ê47¡Ë¤¬5Æü¡¢·îÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×ÅÚ²°¿Ç·¤¬¡Ö·îÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Î¥é¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖµÞ¤¤ç¡¢¤³¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜÍè¤Ï¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×°ÂÆ£¤Ê¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤ÏµÞ¤¤ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¸¼ÊÆ¤òÅÚÆé¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤Æ¡¢¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ë·ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¿æ¤±¤¿»þ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¤µ¤¢¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦»þ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¡©¤È¡×¡£¼è¤ë¤â¤Î¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö²ÈÃå¡Ê¤¤¤¨¤®¡Ë¤Ç¤¹¡£¿²ÊÊ¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¡ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤Ë¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£È¹ÀëÇ·¤«¤é¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£8Ê¬¡×¤È¤¤¤¸¤êµ¤Ì£¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ÃÙ¹ï¤ÏÃÙ¹ï¤Ê¤Î¤Ç¡£ÃÙ¹ï¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å1»þ¤«¤é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤°Íè¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡ÊÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï¡Ë11»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ë«¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡È¹¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢À¨¤¤¤Í¡£12»þ20Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤Èº£ÅÙ¤Ï¾Î»¿¤ËÅ¾¤¸¡¢¡Ö¥Î¥é¤Á¤ã¤ó¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¿Ìî¤Î²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£