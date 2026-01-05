°¦ÃÎ¤Î¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¤Ç²ÐºÒ¡¡¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¸¶°ø¤«
¡¡5Æü¸á¸å1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Î¤´¤ß½èÍý»ÜÀß¡Ö»Ô´Ä¶¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¡¢¤´¤ß¤ò¤¿¤á¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð²Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤Î¥Ô¥Ã¥È¤Ç¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤¬°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ÔÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬Â¿¤¤¡£Ê¬ÊÌ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ËÁÆÂç¤´¤ß¤òÆþ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÅÅÃÓ¤Ë¿¨¤ìÈ¯²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬119ÈÖ¤·¤¿¡£