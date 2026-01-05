昨シーズン、最終戦の劇的な勝利でJ2残留を決めたカターレ富山です。新年最初の練習がきょう行われ、かつて高校サッカーで活躍した新加入選手たちも汗を流しました。



佐伯翔太キャスター

「昨シーズン劇的な勝利でJ2残留を決めたカターレ富山。今シーズンの新体制でのチーム練習をきょうはじめて行いました」





選手30人が参加した初練習では、今シーズン新加入の富山県出身の選手も汗を流しました。朝日町出身で新潟から移籍の岡本將成選手、南砺市出身で富山第一高校出身の坪井清志郎選手、そして高岡市出身で同じく富山第一高校を経て、複数のJ1チームで活躍してきた中島裕希選手もボールを使って調整しました。中島裕希選手「『富山のために』をキーワードに、ピッチの内外で感謝の思いをしっかり表現して、試合出る出ないに関わらず、チームのために自分に何ができるか考えながらやっていきたい」今シーズン続投する安達亮監督は。カターレ富山 安達亮監督「まずは半年リーグ（百年構想リーグ）をうまく使ってチームの底上げ、選手のレベルアップを図って、新しいシーズン、昇降格のあるシーズンでもう一度富山旋風を巻き起こして、J1昇格目指して全力で頑張ります」Jリーグは今年から開催時期が変わり、新シーズンは今年8月に開幕します。それに先立ち、来月から百年構想リーグが行われ、カターレの開幕戦は来月8日です。