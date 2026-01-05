前例のない「贅沢ツアラー」だったフュージョン

1980年代初頭から中盤にかけて、日本の原付市場はスクーター全盛期でした。各社とも無数の個性派スクーターを誕生させた時代ですが、この水面下でホンダは「もっとすごいスクーター」の開発に取り組んでいました。それが、「250ccのスクーター」です。

まず、1984（昭和59）年に発売されたのがスペイシー250フリーウェイです。発売当時、「高速道路を走れるスクーター」として注目を集めました。そして、このフリーウェイのメカニズムを踏襲しつつ開発されたのが、ビッグスクーターの草分けとして1986（昭和61）年に発売されたフュージョンです。

初代フュージョンは、スペイシー250フリーウェイよりも長いホイールベース、低シート採用などによって、足つき性を高めゆったりとしたライドを楽しめる仕様でした。また、バイクでは初めてのカラード液晶デジタルメーターを搭載したほか、走行時にライダーが受ける風による疲労感を軽減させるフェアリング、サイドバイザーなどを標準装備。長距離走行に適した12リットルの燃料タンクなどをもって、前例のない「贅沢ツアラー」として、一部から注目を浴びました。

当時の若者はレーサーレプリカ、あるいはスクーターを好む傾向が強く、初代フュージョンは明らかに「大人向け」のモデルでした。初代の年間の販売計画台数は2000台ほどと控えめだったことも、当時のメインユーザーである若者向けのバイクではないことを裏付けています。

1990（平成2）年に足回りをブラッシュアップさせたマイナーチェンジを行ったほか、複数回のカラーリング変更においても、シックで上品なものばかりがラインナップされました。特に、1994（平成6）年より追加されたフュージョンSEは、レギュラーモデルをさらに豪華にした仕様でしたが、著しいヒットに至らず、1997（平成9）年をもって後継車種のフォーサイトに250ccスクーターの座を譲る格好でフュージョンは生産終了になります。

生産終了…のはずが数年後に再生産決定!?

しかし、ここで予期せぬ事態が起こります。1990年代中盤からジワジワと増殖していたビッグスクーターのカスタム車が、1998（平成10）年頃より大ブームを巻き起こします。



2003年発売のフュージョン・TYPE Xスペシャル。若者向けにカスタムベースを意識した仕様（画像：ホンダ）。



当時、ブームを牽引していたのは1995（平成7）年に発売されたヤマハ・YP250（マジェスティ250）で、当時の渋谷・原宿界隈にはボディに装備したスピーカーから、爆音でヒップホップや浜崎あゆみの音楽を流しながら疾走するマジェスティ250の姿もしばしば。その結果、「若者がファッション感覚でビッグスクーターを楽しむ」という、それまでのホンダには到底予測できなかったであろう現象が発生したのです。

マジェスティ250は当時のビッグスクーターブームの象徴的モデルとして、抜きん出た人気を得ていました。しかし、このカテゴリーを切り開いたのはフュージョンです。ビッグスクーターユーザーの中には、このカテゴリーを掘り下げるべく「草分けのフュージョンのほうがしびぃ（渋い）」「ビグスクでも旧車がカッケェ（カッコ良い）」とする向きもあり、生産終了となったばかりのフュージョンが中古車市場で人気が沸騰。

思わぬ経緯で、フュージョンの支持が集まったことを受け、ホンダでは2003（平成15）年にフュージョンを復活させるという異例の事態に至り、以降2007（平成19）年まで生産を継続しました。

今から振り返れば、ビッグスクーターブームを牽引したのはマジェスティ250でしたが、それでもフュージョンが特別な存在として一部から羨望の眼差しを受けていたのは、当時としてはやや古典的にも感じるカクカクしたデザインにあったようにも思います。

当時のファッションは前衛的なデザインより、クラシカルでシンプルなものが特に好まれた時代。この感覚に近かったのがフュージョンのデザインであり、さらに当初のフュージョンが「大人向け」だったことも、かえって背伸びしたい当時の若者たちの心に刺さったようにも感じます。