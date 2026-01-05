SARUKANIが、新プロジェクト『arigato.』をスタートする。

本プロジェクトは、インストゥルメンタルを基盤とするビートボックスという音楽文化を活かし、世界各国のアーティストをフィーチャリングに迎え入れ楽曲を制作／発表するもの。シリーズ名は日本語で“感謝”を意味する『arigato.』となり、アーティスト同士の出会いや、音楽を通じて世界中のリスナーと繋がることへの想いが込められている。

本プロジェクトの第1弾アーティストとして、NOMELON NOLEMONのみきまりあ（Vo）が参加することも発表。2月4日にリリースされるニューEP『EPISODE 777』に、タイトル曲「キャパオーバー (SARUKANI arigato. みきまりあ)」として収録される。

また、2月20日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催されるSARUKANIのワンマンライブ『777 -THREE SEVEN-』に、みきまりあが客演として出演することも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）