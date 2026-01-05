「レアル・マドリーに行きたい」17歳俊英の“爆弾発言”にバイエルンサポ激怒「早く売却しろ」「賢明じゃない」現地メディアは見解「もう修復不可能」
バイエルンの17歳MFレナート・カールの発言が物議を醸している。ドイツメディア『Merkur』が伝えている。
バイエルンの下部組織で育ったカールは、昨年６月のクラブワールドカップでトップチームデビューを果たす。迎えた今季は、ここまでブンデスリーガで13試合に出場し、３得点・２アシストをマーク。２位のドルトムントと勝点９差で首位を走るクラブに欠かせない存在となっている。
早くもドイツの名門で中心選手になりつつある俊英。生え抜きのスターとしてクラブを背負って立つと見られているが、自らの振る舞いでサポーターの反感を買ってしまったようだ。
現地１月４日に開催された交流イベントで、「バイエルン以外で憧れるクラブはどこですか？」と問われたカールは、「バイエルンは非常に大きなクラブ。そこでプレーすることは夢です」と前置きしたうえで、こう言い放った。
「だけど、いつかは絶対にレアル・マドリーに行きたい。僕の夢のクラブ。これは内緒にしておいてください」
まさかの表明に、『Merkur』は「『もう修復不可能』カールの爆弾発言にバイエルンファンが激怒」と見出しを打った記事を掲載。次のようにファンの声を紹介した。
「ファンの支持を失ったことにおめでとう」
「バイエルンは単なる踏み台として利用されるクラブではない」
「この男をできるだけ早く売却しろ」
「ファンクラブ（のイベント）には賢い選手だけを送ってください。このような発言はまったく賢明じゃない」
厳しく非難されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
