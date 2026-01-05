「夢ばかり見ている」アフリカ16強止まりのチュニジア代表…若きエースが“反感覚悟”の訴え「全員が自問自答しないといけない」【北中米W杯】
アフリカ・ネーションズカップ（CAN）のラウンド16でマリに敗れ、よもやの早期敗退を喫したチュニジアの問題点はどこにあるのか。同国代表の10番を背負うMF、ハンニバル・メジブリが率直な思いを明かした。『Actu Foot Afrique』などが伝えている。
プレミアリーグのバーンリーに所属し、世界最高峰のなんたるかを知る22歳は「僕たちのサッカーは遅れている」ときっぱり。こう続けた。
「本当に努力して、ゼロからやり直す必要がある。すべてだ。チュニジアには素晴らしい才能がたくさんある。それなのに遅れているんだ。アルジェリアやモロッコを見てほしい...。アフリカのすべての国が進化しているのに、僕たちだけが取り残されている。言葉も出ないよ」
では、具体的にどう改善していくべきか。
「何から始めるべきかって？ 僕は『メンタリティ』だと思う。これを言ったらチュニジア中から反感を買うかもしれないけれど、あえて言わせてもらう。僕たちは夢ばかり見て、十分な努力をしていないのではないか。『毎日が勉強だ』と思えばいいのに、どこか格好つけてしまっていて、最先端のトレーニングや育成方法をどん欲に吸収しようとしていないんだ」
「ピッチの上だけでなく、日々の生活やサッカーに向き合う姿勢そのものを、僕を含め全員が自問自答しなければならない。そうすれば状況が良くなると信じている」
CAN敗退後、サミ・トラベルシ監督およびコーチングスタッフを解任したチュニジアサッカー連盟に、若きエースの言葉はどう響いているだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
