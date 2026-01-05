足元しっかり、見た目は今どき！【スケッチャーズ】高トラクションなビジネスシューズがAmazonで買える
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
モダンなデザインで履きやすく!【スケッチャーズ】のビジネスシューズがAmazonに登場!
モダンな快適さとトラクション性の高さを組み合わせた、Skechers Hands Free Slip-ins（スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ） Relaxed Fit（リラックスドフィット）が魅力の一足となっている。
リラックスドフィットは、かかと部分は選択シューズ幅と同じ幅で、つま先（指幅）が広めな設計になっている。 通常のノーマル幅は2E相当ですが、リラックスドフィットのノーマル幅はつま先（指幅）のみが3E相当になっている。独自のHeel Pillow（ヒールピロー）デザインを採用したバイクトゥスタイルだ。
レザーと合成素材のアッパーに、履きやすさを追求したツインゴアパネル、クッション性のあるSkechers Memory Foam（スケッチャーズ メモリーフォーム）のインソールが特長。
独自のHeel Pillow（ヒールピロー）で足をしっかり固定。クッション性のある快適なSkechers Memory Foam（スケッチャーズ メモリーフォーム）インソールだ。
