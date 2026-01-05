「やばい！むちゃくちゃおめでとう」イケメンアナウンサー、結婚を報告！ 妻とのツーショット公開
毎日放送のアナウンサー・三ツ廣政輝さんは1月4日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを投稿し、結婚を報告しました。
【写真】三ツ廣政輝の夫婦ショット
「ミッツおめでとう」三ツ廣さんは「私事で恐縮ではございますが、昨年末に以前よりお付き合いしていた方と結婚いたしました」と報告し、1枚の写真を載せています。夫婦ショットです。白を基調した空間で、互いが顔を見ています。妻はブーケで顔を隠し、三ツ廣さんの頬をつかむしぐさで、幸せそうな様子が伝わってきます。
コメントでは「ご結婚おめでとうございます！！！」「ミッツおめでとう」「素敵な奥様と最幸の家庭を築いてね」「ますますお仕事も張り切ってご活躍を期待します」「末永くお幸せに」「素敵な家庭を築いて下さいませ」「やばい！むちゃくちゃおめでとう」「心からお慶びを申し上げます」と、称賛の声が多数上がりました。
「サントリー1万人の第九が今年も無事に終了しました！」自身のInstagramでは仕事のオフショットやプライベートな姿を公開している三ツ廣さん。2025年12月19日の投稿では「サントリー1万人の第九が今年も無事に終了しました！」とつづり、スーツを着用した姿を披露していました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
