2026年1月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
判断力が鈍りがち。物事を決めるのは延期がおすすめ。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
先輩の気まぐれに振り回されそう。適度に聞き流すこと。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ショッピング運が好調！ 前から狙っていた物を買うと吉。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
契約周りに注意。落とし穴があるかも。書類は熟読すること。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
失敗の中に成功のヒントが。直感で浮かんだことに注目を。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
慎重になり過ぎてストレスだらけに。こだわりは手放そう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
創造力が豊かに。創作活動にいそしむと収穫がありそう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
感性を磨く好日。音楽や絵画に触れるチャンスを作ろう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気楽にいこう。グルメ巡りなどで歩き回ると幸福感あり。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
プライベートが充実。思い切り遊び尽くすのがおすすめ。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
気が滅入ることがあるかも。仲間を誘ってにぎやかに騒げばスッキリ！
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
最近知り合った人を助けてあげよう。友情が芽生える予感。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)