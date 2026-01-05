¡Ö°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·×»»¡×»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢¡ÈÇ¯¼ý7000Ëü±ß¡ÉÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡© ¡ÖÍÌ¾¿Í¤Ï¹¥¤¾¡¼ê½ñ¤«¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ê¡×
¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤Ï1·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¯¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡Û»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤Ë¸ÀµÚ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤¬¤Á¤²¤§¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËÜÅö¡ª¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾Ð¤¦¡×¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤µ¤ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«Åö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡Ö±³¤ò±³¤È¸«È´¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÍÌ¾¿Í¤Ï¹¥¤¾¡¼ê½ñ¤«¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡ÚÅê¹Æ¡Û»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤Ë¸ÀµÚ
¡ÖÇ¯¼ý7000Ëü¡×¤Ëµ¿Ìä½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç¡ÖÇ¯¼ý7000Ëü±ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿»³¸ý¤µ¤ó¡£º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥«¥Ô¥Ð¥é¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢Ç¯¼ý7000Ëü¤é¤·¤¤¤Ê¡Ù¡¡¥ª¥ì¡Ø°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·×»»¤Ç½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤À¤è¡Ù¡¡¥«¥Ô¥Ð¥é¡Ø¥Í¥Ã¥È¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¡¡¥ª¥ì¡Ø¡Ä¡Ù¡×¤È¡¢²ñÏÃ·Á¼°¤ÇÊóÆ»¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Ç¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¸½ºß¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤ä¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ö±é²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤µ¤ó¡£2025Ç¯12·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯¡¢¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î³§ÍÍ¡¢ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢»³¸ýÃ£Ìé¤Ï¾ï¤Ë³§ÍÍ¤ËàÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëá¤È´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)