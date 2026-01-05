新年を迎え、石川県内の経済界も動き出しました。

地震からの復興に北陸新幹線延伸問題、さらに賃上げや歴史的な利上げなど話題が絶えない2026年、県内の経営トップからは前向きな声が聞かれました。金沢市内で開かれた新春恒例の経済3団体の互礼会。

金沢商工会議所、金沢経同友会、県経営者協会に加盟する県内企業のトップらが集まりました。

久々江龍飛フィールドキャスター「今年は午年。動き、勢い、成長を象徴する年と言われますが、県内経済界のキーマンに今年のキーワードを聞きました」

経済団体トップが描く今年の景気の展望

金沢経済同友会・福光松太郎代表幹事「キーワードは“繋”。繋という字ですが、一番大事なことは、北陸新幹線が大阪に繋がるという意味が一番の夢でして、夢と言ってはいけないが敦賀に止まったままなので今年こそ少しでも大阪に向けて動き出してほしい」

能登半島地震からの復興については…

金沢経済同友会・福光松太郎代表幹事「住民の方々の「民」の動きが重要になってくる、材料費も人件費も高くなり、家を建てるのに坪200万円かかると言われたら二の足を踏んでしまう。いい支援制度で自己負担を少なくして家を建てられるようなきめ細かさが必要」

県経営者協会の高松喜与志会長は、「走（はしる）」を選び、賃上げの必要性を語りました。

県経営者協会・高松喜与志会長「キーワードは“走”。賃上げに自ら自分たちが動いて走って頑張る、人に走らされるのではなく、自分で走っていきましょう。人手不足、少子化、いろんな問題がありますので物価高あるので賃上げはしていかないといけない。価格転嫁して製品を高くする、それしか方法はない。みんなに買ってもらいたい高くてもこれいいねと買いたいというものをつくる努力が必要」

金沢商工会議所の高桑幸一副会頭は、「強い経済」を掲げる高市政権に期待します。

金沢商工会議所・高桑幸一副会頭「更なる飛躍」政治的にも高市総理になって安定した政権になっていければ日本全体も良くなっていく」

日銀金沢支店長は「拓」。歴史的な利上げの影響は

日銀金沢支店の大川真一郎支店長が選んだキーワードは「拓（ひらく）」。

30年ぶりの歴史的利上げの影響についても言及しました。

日本銀行金沢支店・大川真一郎支店長「能登の地域の明るい未来を切り拓いていこう切り拓いていく時期がきている。金利が上がるという事は企業にとっては負担する金利が上がることなので注意しなければならない。特に借り入れが大きい中小、零細企業がどういう形で影響受けるのか丁寧に見ていく必要がある一方で金利が上がるという事は企業、個人が投資の機会が増える投資をして収益が上がるということ。銀行預金をしている人たちは預金金利が上がっていくずっとゼロ%の時期が続いたことからすると相対的に良くなっていく面もあるのでそのバランスを良く見極める必要がある」

日中関係の冷え込みや、トランプ関税などにより県内企業も打撃を受けつつあるといいます。

経営トップらは県産の製品にはこうした懸念を吹き飛ばすほどの品質があると自負していて、質の良さで勝負したいと話していました。

地域の問題のみならず、国内、さらには国際情勢にも目が離せない1年になりそうです。