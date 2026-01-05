ジャガー横田の医者夫、イケメン息子との家族ショット公開！ 「JJ君イケメン過ぎる」「ラブラブ家族」
女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは1月5日、自身のInstagramを更新。ジャガーさんとイケメンな息子との家族ショットを公開しました。
【写真】木下博勝＆イケメン息子との家族ショット
また、「まさかのカラオケを歌って、しまいました。（笑）曲は、増井山さんの、そんなジャガーに惚れました、いやそんな夕子にほれました、でした」とユーモアたっぷりにつづり、2枚目にはカラオケで歌う博勝さんの肩にもたれかかるジャガーさんのラブラブショットも公開しました。
ファンからは、「ラブラブ家族いいですね」「仲良しが1番です」「JJくんも可愛いらしさと素直ないい子」「幸せ家族〜」「JJくんと3人の時間、楽しんで下さいね〜」「そんなジャガーに惚れました 最高〜〜です」「JJ君イケメン過ぎる」と、称賛の声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】木下博勝＆イケメン息子との家族ショット
「仲良しが1番です」博勝さんは「おはヨネスケ 昨夜は、試合終わりの新年会に、診療終わりで参加しました」とつづり、3枚の写真を投稿。ジャガーさんと留学先から帰国した息子の“JJ”こと木下大維志さんとの親子ショットです。ジャガーさんが出場した4日のワールド女子プロレス・ディアナの試合後の新年会に参加したようで、裸の大維志さんにジャガーさんが抱きつき、博勝さんはその隣で満面の笑みを浮かべています。
ファンからは、「ラブラブ家族いいですね」「仲良しが1番です」「JJくんも可愛いらしさと素直ないい子」「幸せ家族〜」「JJくんと3人の時間、楽しんで下さいね〜」「そんなジャガーに惚れました 最高〜〜です」「JJ君イケメン過ぎる」と、称賛の声が上がっています。
夫婦で寄り添うカラオケ動画も同日の別投稿では「#ジャガー横田 #カラオケ」と、ハッシュタグを添えて、夫婦で寄り添うカラオケ動画を披露していた木下さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)