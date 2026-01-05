ダスキンが運営するミスタードーナツは、ベルギーのプレミアムチョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発した「Mister Donut×GODIVA」全5種類を、1月9日から期間限定で発売する。

日本での創業から55周年を迎えたミスタードーナツは、「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、人々にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするミスタードーナツとなれるよう取り組んでいる。今回発売する「Mister Donut×GODIVA」は、55周年のミスタードーナツと100周年のゴディバと共に仕上げた特別なアニバーサリーコレクションとなる。

ゴディバのトリュフショコラから着想を得て開発したトリュフショコラドーナツ生地は、くちどけよくなめらかな食感で、見た目にも食感にもトリュフショコラをイメージしている。「トリュフショコラドーナツ ノワール」はいくつものショコラを重ねて仕上げ、「トリュフショコラドーナツ プラリネ」はショコラとプラリネの味わいを楽しめる商品となっている。どちらも贅沢な味わいが口いっぱいに広がる。

ミスタードーナツで人気のフレンチクルーラーを基に、ゴディバと開発した生ショコラフレンチ生地は、「生ショコラフレンチ ノワール」と「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」に使用している。ショコラが香るフレンチクルーラー生地に生クリーム入りフィリングを練り込み、ふんわりしっとりとした、口の中でとろけるような食感が特長となっている。

「ドゥショコラパイ」は、デニッシュのようでサクサクとした食感でこだわり尽くしたショコラパイ生地を開発し、2種のショコラクリームを重ねて包んで焼き上げている。

今年だけの特別なアニバーサリーコレクションをぜひ楽しんでほしい考え。



「トリュフショコラドーナツ ノワール」

「トリュフショコラドーナツ ノワール」は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティングした。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして仕上げている。



「トリュフショコラドーナツ プラリネ」

「トリュフショコラドーナツ プラリネ」は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、チョコレートをコーティングした。ローストアーモンドとチョコクランチをトッピングして仕上げている。



「生ショコラフレンチ ノワール」

「生ショコラフレンチ ノワール」は、ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティングした。ホワイトチョコをあしらい上品な装いに仕上げている。



「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」

「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」は、ふんわりしっとり、口の中でとろけるような食感の生ショコラフレンチ生地にキャラメルクリームとプラリネホイップをサンドした。チョコレートのあしらいとココアパウダーで仕上げている。



「ドゥショコラパイ」

「ドゥショコラパイ」は、ビターな味わいの生地に2種のショコラクリームを包んだ、デニッシュのようでサクサクとした食感のショコラパイとのこと。チョコレートの装いで仕上げている。

テイクアウト専用の「Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット」は、「トリュフショコラドーナツ ノワール」、「トリュフショコラドーナツ プラリネ」、「生ショコラフレンチ ノワール」、「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」4種各1個の組み合わせをオリジナルボックスと紙袋で渡す、テイクアウト専用セット。1月9日から数量限定で販売する。

［小売価格］

トリュフショコラドーナツ ノワール

テイクアウト：345円

イートイン：352円

トリュフショコラドーナツ プラリネ

テイクアウト：345円

イートイン：352円

生ショコラフレンチ ノワール

テイクアウト：270円

イートイン：275円

生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ

テイクアウト：291円

イートイン：297円

ドゥショコラパイ

テイクアウト：367円

イートイン：374円

Mister Donut×GODIVA アニバーサリーセット：1450円

※オリジナルボックスおよび紙袋代199円が含まれている

※上記以外の組み合わせでの販売はしていない。

（すべて税込）

［発売日］1月9日（金）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp