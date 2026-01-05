ウェスティンホテル仙台は、1月30日〜2月14日の期間、スフレショコラやテリーヌショコラなど3種類のアイテムを取り揃えた「バレンタインスイーツ 2026」を発売する。

幸せが続くようにと願いを込めたバレンタインアイテムをラインアップ。軽やかなスフレ生地にガナッシュを重ねたスフレショコラは異なる味わい3種類を用意した。「ノワール」はビターチョコレートにオレンジの香りを添え、「ヴェール」はコーヒーとピスタチオの濃厚な余韻を楽しめる。「ルビー」はルビーチョコレートとベリーの酸味を組み合わせた。さらに、リップ型のチョコレート「レーブル コロレ」は4つの味わいを一箱にした。ダマスクローズとレッドベリー、ベルガモットとシャルトリューズ酒のガナッシュ、パイナップルとジャスミン、赤しそとカシスが、一粒ごとに凝縮されている。また、トンカ豆が香るテリーヌショコラは、低温で焼き上げたなめらかな口どけにクランチの食感を添え、贈り物にもふさわしい仕上がりとなっている。

言葉では表せない想いを込めて、大切な人との甘美なひとときを過ごしてほしい考え。



「ノワール」

「ノワール」は、ビターチョコレートのスフレ生地に、チョコレートのガナッシュとオレンジのコンフィチュールを重ねた。濃厚なチョコレートの味わいの中に、さわやかにオレンジの香りが広がる。



「ヴェール」

「ヴェール」は、ミルクチョコレートのスフレ生地に、コーヒーとピスタチオのガナッシュをサンドした。ふんわりとした生地と、ナッツの女王と称されるピスタチオの味わいを楽しんでほしいという。



「ルビー」

「ルビー」は、ルビーチョコレートのスフレ生地とルビーチョコレートのガナッシュで、フランボワーズペパンのコンフィチュールをサンドした。すっきりとした味わいの中にフランボワーズの種の食感が楽しいケーキとなっている。



「テリーヌショコラ」

「テリーヌショコラ」は、香りづけにブランデーを纏わせ大人な味わいへと仕上げた。厳選した2種類のチョコレート、卵、きび砂糖をオリジナルで配合し、しっとりと焼き上げた。濃厚でなめらかな味わいを楽しめる、クランチの食感を添えたバレンタインケーキとなっている。



「レーブル コロレ」

「レーブル コロレ」の艶やかなリップ型のチョコレートは、コスメの色合いをイメージし、色鮮やかに仕上げた。スイートなミルクチョコレートにフルーツなどを組み合わせた多彩な味わいのボンボンショコラとなっている。

［小売価格］

スフレショコラ：各3300円

テリーヌショコラ：2750円

レーブル コロレ：2500円

［予約開始日］1月5日（月）

［引き渡し期間］1月30日（金）〜2月14日（土）

ウェスティンホテル仙台＝https://the-westin-sendai.com