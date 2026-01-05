

「miinoだいずに味わうミックス 黄大豆黒大豆 しお味」

カルビーは、豆まるごとのおいしさをいつでもどこでも楽しめる「miino（ミーノ）」シリーズから、素揚げした大豆2種類をミックスした新商品「miinoだいずに味わうミックス 黄大豆黒大豆 しお味」を1月12日から、全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、1月19日から期間限定発売する（5月下旬終売予定）。また、節分に合わせて“北海道産ゆきほまれ”の「miino大豆しお味 三角パック」節分デザインを、1月12日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で数量限定発売する。なくなり次第、終了。

豆は、たんぱく質や食物繊維をはじめさまざまな栄養素をバランスよく含む素材として注目されている。そのため、豆由来のスナック市場は成長を続けている。カルビーでは豆をおいしく手軽に摂取できる商品として、豆本来のおいしさを、いつでもどこでも楽しめる「miino」シリーズを展開している。

今回発売するのは、新年に合わせた新商品「miino だいずに味わうミックス 黄大豆黒大豆 しお味」。北海道産“ゆきほまれ”の黄大豆と、黒大豆をまるごと素揚げしたスナックで、豆由来のたんぱく質や食物繊維を手軽に摂れる、ロカボプラス認証の体にうれしい商品となっている。



「miino大豆しお味 三角パック」

同日には、“北海道産ゆきほまれ”のみを使用した「miino大豆しお味 三角パック」も発売する。ロカボ認証を取得しており三角形の個包装パッケージとのこと。

どちらの商品も、新年の食卓や節分で楽しめる商品となっている。また、健康意識の高い人にも、ぜひ食べてもらいたいラインアップとなっている。

ロカボプラス認証とは、1食で摂取する糖質量を定めて、血糖値の上昇を抑えた健康的な生活を心がけましょうというのが「ロカボ」の基本概念で、適正な糖質量の意味。極端な糖質抜きではなく、おいしく楽しく緩やかな糖質制限を推奨している。規定された糖質量の条件に加え、たんぱく質の含有量等の規定を満たすのが「ロカボプラス」。「ロカボ」「ロカボプラス」は、食・楽・健康協会の登録商標となっている。

「miinoだいずに味わうミックス 黄大豆黒大豆 しお味」は、北海道産ゆきほまれの黄大豆と、黒大豆をミックスし、独自製法でまるごと素揚げにした。サクッ、カリッとした軽快な食感と、大豆本来の甘みと香ばしさを、塩だけのシンプルな味付けで楽しめる。節分にもぴったりの商品となっている。

パッケージは、黄大豆と黒大豆の2種の大豆をツートンカラーで際立たせたデザインとのこと。裏面には大豆イソフラボンやたんぱく質・食物繊維など、大豆ならではのカラダにうれしいポイントを分かりやすく表示した。

「miino大豆しお味 三角パック」は、北海道産ゆきほまれをまるごと素揚げした。サクッとした食感と、大粒ゆきほまれの濃厚な大豆の甘味を味わえる。

升に入った大粒のゆきほまれの上で、豆まきをするミーノくんを配置した節分限定の楽しいデザインとなっている。

［小売価格］

miinoだいずに味わうミックス 黄大豆黒大豆 しお味：180円前後

miino大豆しお味 三角パック：410円前後

（すべて税込）

［発売日］

miinoだいずに味わうミックス 黄大豆黒大豆 しお味

コンビニエンスストア：1月12日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：1月19日（月）／

miino大豆しお味 三角パック：1月12日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp