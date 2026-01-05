「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュは、「nosh patisserie（ナッシュパティスリー）」シリーズ第一弾として、「フォンダンショコラ（3個）」、「ダブルチーズケーキ（2個）」、「ティラミス（2個）」を1月5日から発売する。

同シリーズは、構想から3年の歳月を経て、専属パティシエが開発。「おいしさ」と「健康」の両立という課題に対し、メニュー開発において抜本的な見直しを行うことで、ナッシュの栄養基準を満たした本格的なスイーツの味わいを実現した。

本格的なスイーツの味わいを追求しながらも、糖質を抑えるために専属パティシエが試行錯誤を重ねて開発した。専門店にも引けを取らない濃厚な味わいと、低糖質とは思えない口当たりなめらかな食感が特徴。冷たいままでも、温めてもおいしい「二温度帯」で楽しめるスイーツというのも「nosh patisserie」の特徴となっている。



「フォンダンショコラ」

「フォンダンショコラ（3個）」では、外側はしっとりと仕上げた。エクアドル産カカオの香りとやさしい渋みが広がり、冷たいままではずっしり濃厚に、温めればとろける食感と香り・コクが立体的に広がり、解凍方法で違った味わいを楽しめる。



「ダブルチーズケーキ」

「ダブルチーズケーキ（2個）」では、クリームチーズのコクを感じるベイクド層と、やわらかなマスカルポーネのムース層を重ねた2種のチーズを使用した2層のチーズケーキ。クッキークランチの食感をアクセントに、冷蔵では濃厚に、半解凍ではさっぱりとした口あたりを楽しめる。



「ティラミス」

「ティラミス（2個）」では、コーヒーシロップを染み込ませたスポンジに、なめらかなマスカルポーネムースを重ねた。ほどよい苦味とやわらかな甘さが広がり、冷蔵ではやさしい口どけ、半解凍ではひんやりとした食感が楽しめる。香りを逃さず、後味に心地よい苦味が続く一品となっている。

「nosh patisserie」で目指すのは、「おいしいから自然と手が伸びるスイーツ」。健康のために何かを制限するのではなく、純粋に「食べたい」と思って選んだ一品が、ナッシュの基準で作られているからこそ、結果として無理のない健康管理につながっている、そんなポジティブなサイクルを目指している。開発にあたっては、ナッシュが設けるスイーツの栄養基準（200kcal以下）を満たしつつ、あくまで「王道のスイーツ」としてのおいしさを追求した。専属パティシエが原材料の配合から製法までこだわり抜き、ようやく完成した自信作となっている。

［発売日］1月5日（月）

ナッシュ＝https://nosh.jp