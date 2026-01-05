【妊娠中のネイリスト殺害】人間関係めぐるトラブルを警察に3回の相談歴…十数カ所の防御創で執拗に襲われた可能性も　茨城・水戸市

茨城・水戸市のアパートで、ネイリストの女性が殺害された事件で、女性がかつて警察に対し、人間関係をめぐるトラブルについて相談していたことがわかった。

執拗に襲われた可能性

事件が起きたのは、2025年の大みそか。

水戸市内のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認された。

警察によると、小松本さんの体には、刃物のようなもので首を刺された傷が残されていた。

加えて、頭部には鈍器のようなもので殴られた痕が十数カ所あり、中には骨折している箇所もあったという。

小松本さんは妊娠中で、両腕には犯人の攻撃から身を守ろうとしたときにできたとみられるアザや切り傷が十数カ所残されていたこともわかっている。

警察は、それらの傷の状況などから、小松本さんが執拗（しつよう）に襲われた可能性があるとみている。

人間関係めぐるトラブルを警察に3回相談

事件が起きた大みそかの正午過ぎから、夫と自宅にいたという小松本さん。

その後、小松本さんは夕方に外出し、夫は仕事へ。

そして午後5時前、小松本さんは外出先から夫に「今から帰る」と電話をかけたという。

そして午後7時過ぎ、帰宅した夫が倒れている小松本さんを発見。

小松本さんは、この約2時間ほどの間に何者かに襲われたとみられている。

その後の取材で、小松本さんが2015年に1回、2017年に2回のあわせて3回、人間関係をめぐるトラブルを警察に相談していたことがわかった。

警察はトラブルの内容を明らかにしていないが、「必要な対応を行い解決した」としている。

警察は、このトラブルに関する相談が今回の事件に関係している可能性もあるとみて、調べを進めている。

