¥é¥°¥ÓーWÇÕ2019Á´»î¹çÀèÈ¯ ¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Î®ÂçÁª¼ê¤¬º£µ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Ø
¹ÓÈø»Ô¤Î¸©Î©ÂÒ»Ö¹â¹»¡Êµì¡¦¹ÓÈø¹â¹»¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥é¥°¥Óー¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢Î®ÂçÁª¼ê(33)¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î®Áª¼ê¤Ï2015Ç¯¤«¤é¹ñÆâ¥êー¥°¤Î¶¯¹ë¡¢Åìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¯¥é¥à¥Ïー¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥Óー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤êÆüËÜ¥é¥°¥Óー³¦¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½êÂ°¤¹¤ëÅìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»4·î18Æü¤Ë¡¢¤¨¤¬¤ª·ò¹¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£