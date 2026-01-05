なか卯、5種の野菜をたっぷりのせたゴマ香る旨辛な一杯「たっぷり野菜の担々うどん」を発売
なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、1月7日午前11時から、「たっぷり野菜の担々うどん」を販売する。
「たっぷり野菜の担々うどん」は、ゴマの風味と旨辛な味わいがやみつきになる担々うどんに、5種の野菜をのせた食べ応えのある商品となっている。
なか卯自慢の担々スープには、鰹や昆布の旨みが増してさらに風味が豊かになっただしを使用している。きめ細かくなめらかなゴマペーストを加え、ラー油をきかせることでゴマの豊かな香りとコクが際立つ旨辛な味わいに仕上げた。玉ねぎ、もやし、ニンニクの芽、青梗菜、ニラの5種の野菜をたっぷりとトッピングしており、1日の摂取目安の約半量の野菜（厚生労働省が「健康日本21」で目標値として定めた1日当たりの野菜摂取量350g以上を参考）を摂ることができる。旨辛ダレをかけた野菜と、甘辛く味付けした肉味噌をうどんに絡めて食べると、シャキシャキとした食感とピリ辛で濃厚な味わいを存分に楽しめる。
また、たっぷりの具材と旨辛な担々スープを本格二八そばで味わえる「たっぷり野菜の担々そば」も販売する。
ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、ボリューム満点でやみつきになる味わいの「たっぷり野菜の担々うどん」を食べてほしい考え。
［小売価格］
たっぷり野菜の担々うどん
小：550円
並：690円
大：790円
たっぷり野菜の担々そば
小：650円
並：810円
大：930円
（すべて税込）
※お持ち帰りが可能
※一部店舗は価格が異なる
［発売日］1月7日（水）
なか卯＝https://www.nakau.co.jp