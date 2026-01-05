俳優の石原良純（63）が5日、自身のインスタグラムを更新し、新年のあいさつと、今年の自身の年賀状を披露した。

石原は「あけましておめでとうございます。今年も我が家の正月は、志賀高原熊の湯スキー場。2日の夜は大雪。翌朝はフカフカ雪を満喫しようと勇んで急斜面に飛び込んだのが間違いだった、見事に腰痛を再発トホホ。帰京前に毎年恒例の長野善光寺へ初詣。昨年の平穏のお礼と腰の回復を願う。皆さまにとっても、良い一年でありますように」と善光寺でのショットを披露。

また、毎年日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で話題となっている年賀状も披露。「2026年の年賀状は、北海道知床のウトロ漁港の船揚げ風景。流氷が押し寄せる港では、11月の末には漁船は全て岸壁に引き揚げられる。流氷が去る3月の海明けまで、船は凍えながら春を待つ」と、引き揚げられた船の間で大きく手を上げて立つ写真を投稿した。

フォロワーからは新年のあいさつとともに「お大事になさってください」「流氷の季節にはそんな風景が見られるんですね！」「無理をしないでくださいね」などの声が寄せられていた。