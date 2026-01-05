タレントいとうあさこ（55）が、4日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。仕事とお金について思いを語った。

いとうは芝居に加えて、小劇場でのトークライブも20年ほど続けている。スタッフから「今となっては、お休みもないぐらい忙しくて。言い方悪いですけど、続けなくていいんじゃないかみたいな」と聞かれると、「私、それを言う人の気が知れなくて」と苦笑。

続けて「忙しかったら…『舞台、何でやってるんですか？』とか、意味が分からなくて。勝手にこっちの大切なものに順番つけるじゃねえよって思っちゃう」と打ち明けた。

そして「どういう考えが、そういう意見になるんですか？ お金ですか？」とスタッフに逆質問。スタッフが「『忙しいから休みたいんじゃない？』とか…」と答えると、「いや、だとしたら、テレビでもいいわけじゃないですか」と反論した。

さらに「何でそこの『テレビで忙しいのに』が、皆さんベースに…そこに差があります？ お客さまはどこにいようが一緒じゃないですか？」と続けた。

そして「『いや、お金』とか言う人だったら逆にすっきりするんですよ。あっ、そこの基準でしゃべってるのねっていうと、こっちも答えやすいじゃないですか。別に…お金で1回も仕事してないですっていう感じ。『いや、今あるから言えんだよ』って言う人もいるけど。仕事ない時から、このスタンスなんで。何かに反することだったら、お金がよくてもやらなかったし…っていうだけの話なので。うん、み〜んな一緒ですっていうのが、答えですかね」と打ち明けた。