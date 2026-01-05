¡Úµ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Û¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ÎÌî¸ýÍ¡¼Â²Ä¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¡Ö°ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µ×Î±ÊÆ¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡Ö¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡×¤¬£¶Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¤ÏÌî¸ýÍ¡¼Â²Ä¡Ê£³£³¡áÂçÊ¬¡Ë¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü·ç¾ì¤ò·Ð¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£²·î£·Æü¤ËÂçµÜ¶¥ÎØ¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ººÂÐ¾ÝÁª¼ê¤ËÁªÄê¤µ¤ìÆ±£²£¸Æü¤Ë¶Ø»ßÊª¼Á¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ÈÇ§Äê¡£¤¢¤Ã¤»¤óÄä»ß¤ä¼«½Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¡¢Áª¼ê¤Ø¸þ¤±¡Ö¶¥ÎØ³¦¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö°ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÁö¤ê¤Ç¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï£¶£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£