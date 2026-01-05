渡邊渚が考える“心の健康のために最も重要だと思うこと”
【モデルプレス＝2026/01/05】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、心の健康のために最も重要だと思うことを語った。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃49が1月5日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
PTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表してから、同じような精神疾患を抱える人のためにも発信を続けている渡邊。心の健康のために最も重要だと思うことを聞くと「自分で選択して生きること」と回答。「自分自身で選択するということが自分の生きたい人生を生きられて、最終的に精神的な健康に伝わっているのかなと思います」と語った。
さらに「自分が好きなことを見つけておくのも大事なのかなと思います」と実行しやすい心の健康法も説明。「好きなことが楽しめなくなったら『今メンタルがやばいかも』と気づける指標にもなるし、これをやればリフレッシュできるというものがはっきりしている方が精神的に良いなと思います」と自身の経験から話した。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には渡井弘一氏、河本孝行氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
◆渡邊渚、心の健康法
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
