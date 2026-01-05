日本市場に投入予定の6台を展示

NISMOコンセプトモデル

「東京オートサロン2026」で日産は、NISMOの特別なコンセプトモデルを発表するほか、今後日本市場に投入していく日産ならではのスポーツカー、カスタマイズカーなど計6台を披露する。

また、日産ブース内にはグッズ販売のコーナーが設置され、「NISSAN」ブランド、「NISMO」ブランドの各グッズの販売が行われる。

NISMOの特別なコンセプトモデルを発表。詳細は1月9日（金）のプレスカンファレンスにて公開が予定されている。

フェアレディZ NISMO

さらなる性能の進化とヘリテージの継承を目指し、2026年夏に発売を予定している「フェアレディZ」マイナーチェンジモデルを初公開。NISMOモデルには、ハイパフォーマンスを操る歓びをより強く感じられるためにMT仕様を追加する。

基準車においては、デザインを変更することにより、フェアレディZらしさを向上させるとともに空力性能を追求。東京オートサロンでは新たに追加される「NISMO MTモデル」が展示される。

エクストレイル・ロッククリーク・マルチベッド ワイルドプレイ

専用の内外装パーツや防水シートを装備し、エクストレイルの初代モデルからのDNAである「タフギア」のイメージをさらに高めた「ロッククリーク」をベースに新たにラインナップする車中泊仕様車、エクストレイルの「ロッククリーク マルチベッド」。

「SOTOASOBIパッケージ」、「ロッククリーク ベーシックプラス」、「アウトドア パッケージ」、「ルーフキャリア パッケージ」といった、アウトドアシーンに映えるデザインと機能を両立する魅力的なアクセサリーパッケージを装着し、ギア感を一層高めたカスタマイズを施して展示。

なお、エクストレイル「ロッククリーク マルチベッド」は、東京オートサロンへの出展に先駆けて、2026年1月7日に詳細が発表される予定だ。

リーフAUTECH

AUTECH（オーテック）は、多種多様なカスタムカーづくりで蓄積してきたNMC伝統のクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを進化させたブランド。

リーフAUTECHは新型リーフをベースに、エクステリアはエモーショナルでスポーティなデザインに、またインテリアは上質な素材やディテール表現により落ち着きとこだわりが感じられる、よりプレミアムな室内空間としたカスタムカーだ。

マッチのマーチ

歌手、そしてレースチーム監督として活躍中の「マッチ」こと近藤真彦氏が、CMキャラクターを務めた初代マーチ「マッチのマーチ」を、約40年ぶりに購入。MTへの換装を希望していたマッチの想いに応えたのが、全国に5校（栃木・横浜・愛知・京都・愛媛）ある日産自動車大学校の学生たちだ。

同学校の生徒によるリレー形式の整備により、トランスミッションの換装だけにとどまらず、外観のリフレッシュまで手が施されたマーチが完成した。

MOTUL AUTECH GT‑R（2016）

2016年のSUPER GT「GT500」クラスにNISMOから参戦した日産のワークスマシン。松田次生選手とロニー・クインタレッリ選手がドライブした。

2年連続シリーズチャンピオンを獲得した松田/クインタレッリ組は、第1戦岡山と第2戦富士で勝利を収め、開幕2連勝を達成。惜しくもチャンピオンは逃したが、シリーズ3位となり多くのファンにその強さを示した。

2026年シーズンよりSUPER GT「GT500」クラスのチーム監督に就任する松田次生選手にゆかりのある同マシンが展示される。

東京オートサロン2026 日産&NMCプログラム

●1月9日（金）14:15～

「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトお披露目イベント

・登壇者：KONDO Racing 近藤真彦監督

●1月9日（金）15:00～

松田次生選手 SUPER GT引退セレモニー

・登壇者：日産レーシングドライバー 松田次生氏

●フェアレディZ トークショー

・1月9日（金）16:00～

スポーツカー ブランドアンバサダー 田村宏志氏、チーフプロダクトスペシャリスト 伊藤潔氏

・1月10日（土）13:00～

日産レーシングドライバー 松田次生氏、スポーツカー ブランドアンバサダー 田村宏志氏

・1月11日（日）13:00～

スポーツカー ブランドアンバサダー 田村宏志氏、チーフビークルエンジニア 江田博文氏

●2016年 MOTUL AUTECH GT‑R #1を使用したキッズライド

1月9日（金）18:00～18:30／1月10日（土）、11日（日） 10:00～11:00、12:00～13:00、16:00～16:30

なお、開催期間中は日産の公式SNSアカウントにて、ブースの様子やトークショーを生中継するほか、ファンとの双方向コミュニケーションを通してブースの臨場感を共有する予定。詳細は順次告知される。

東京オートサロン2026 日産特設サイト

https://www2.nissan.co.jp/EVENT/CUSTOMIZE/TOKYO/

INFORMATION

東京オートサロン2026

・開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

・会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

・日産ブース：西ホール2 No.217

・主催：東京オートサロン事務局

・後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

・公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/